Presa, mãe de Henry é internada com infecção urinária e pressão alta

Mãe do menino Henry Borel, a professora Monique Medeiros foi internada na madrugada desta segunda-feira (12) no hospital penitenciário Hamilton Agostinho de Castro, no Rio de Janeiro, com infecção urinária.

Segundo a Folha de S. Paulo, Monique passou mal na cela do Instituto Penal Esmael Sirieiro, em Niterói, onde está internada acusada pela morte do filho de 4 anos. Ela se queixou que estava tendo problemas para

urinar.

O relatório médico indica que Monique tinha sinais de ansiedade e quadro de hipertensão arterial. Ela também se queixou de febre. Apesar disso, ela chegou em bom estado à unidade ambulantorial da prisão onde estava detida, de onde foi depois transferida. O relatório médico aponta que ela estava lúcida, corada e hidratada.

Presa em uma cela isolada, Monique tem chorado muito. Ela e o namorado, o vereador Dr. Jairinho (Solidariedade), foram presos na quinta-feira (8), suspeitos de matar Henry. O menino morreu no dia 8 de março, no Rio de Janeiro, com vários sinais de agressão. Na ocasião, os dois negaram o crime e afirmaram ter encontrado Henry caído ao lado da cama desacordado.

Hostilizada

Monique chegou ao Instituto Penal Ismael Sirieiro, em Niterói, no Rio de Janeiro, sob protestos e ameaças das outras presas. Na chegada até sua cela, a professora ouviu gritos de 'uh, vai morrer'. As informações são da colunista do UOL, Juliana Dal Piva.

Monique ficará isolada por 14 dias, mas por questões de segurança, é provável que permaneça sozinha. Ainda de acordo com Dal Paiva, desde que chegou ao intituto penal, Monique tem chorado e gritado bastante. Situação que contrasta com o dia do depoimento, quando ela chegou a fazer uma selfie na delegacia.

Ela e o vereador Jairo Souza Santos Junior, o doutor Jairinho, tiveram prisão decretada na última quinta-feira (8). Eles são investigados pelo assassinato de Henry Borel, de quatro anos, filho de Monique. A juíza Elizabeth Louro, do 2º Tribunal do Júri alegou que o casal estaria atrapalhando as investigações.



A defesa entrou com um pedido de habeas corpus no sábado alegando que a prisão é desnecessária e afirmando que há ilegalidades cometidas durante as investigações.