Presente em Salvador, Forever 21 vai fechar todas as lojas até domingo, diz jornal

Oito anos depois de chegar ao Brasil, a Forever 21 se prepara para fechar todas as 15 unidades no país até o dia 19 desse mês. A informação e do Estado de S. Paulo.

A empresa anunciou nas redes sociais uma liquidação, oferecendo todos os produtos pela metade do preço. A rede de fast-fashion está em recuperação nos EUA, seu país sede.

A reportagem diz que a expectativa é que as lojas não recebam mais peças após o período da liquidação. A Forever 21 tem uma loja no Shopping da Bahia, em Salvador. Também está presente em São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Rio de Janeiro.

Quando entrou em recuperação judicial, em 2019, a Forever 21 alegou a concorrência forte das lojas de rua e do comércio digital. A varejista usou a Lei de Falências dos EUA para continuar com controle dos seus bens enquanto passa pela reestruturação. A empresa está presente nos EUA, Ásia, Europa e América Latina.

Na última semana, a empresa global Authentic Brands Group (ABG), anunciou a compra da Forever 21.