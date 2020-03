Presepada: a invenção do 'acarajé à francesa'

O acarajé cortado no prato já é quase um clássico soteropolitano, com o devido perdão ao baiano raiz - que gosta mesmo é de se lambuzar no dendê enquanto come o acarajé no papel. Mas, de fato, a iguaria no prato já não é novidade, nem raridade nos tabuleiros de Salvador. Novidade mesmo foi o apelido que os banhistas deram em 1985 a uma 'versão' do bolinho: 'acarajé à francesa'. O negócio era tão inusitado que o repórter do CORREIO, quando escreveu sobre a nova moda na praia do SESC, não se fez de rogado e deu nome ao negócio: 'presepada'.

Tava coberto de razão. Afinal, o acarajé tradicional era para ser comido com pimenta. Esse negócio de misturar com vatapá não era comum. Mesmo assim, fazia anos que alguns lugares já vendiam a iguaria no prato com vatapá, salada e camarão seco. Como a praia do SESC já andava querendo ultrapassar o Porto da Barra no quesito lançamento de moda, não deu outra. O povo já chegava nas barracas pedindo o tal do acarajé à francesa.

Consultei Mariele Marchand, baiana de mão cheia que vende acarajé e outros pratos da culinária da Bahia em Paris há alguns anos, e ela até tenta: só vende o acarajé no papel, embora a clientela sempre peça uma ajudinha. "Eles pedem talheres, alguns me pedem prato e, principalmente, tiram a casca do camarão. Eles não sabem muito como proceder, não!", brinca.

Há 35 anos, o dono da concorrida Barra do Guinha, Adilson Mendes da Silva, disse ao CORREIO que não se importava em servir o acarajé no prato, nem com os acompanhamentos.

"Temos clientes assíduos que já sentam na mesa pedindo o acarajé à francesa", disse, na época.

Praia do SESC, conhecida como Praia dos Brotos, em 1985 (Foto: Arquivo CORREIO)

Mas já havia clientes preocupados com a mistura:

"Se continuar assim, vai ter até mostarda e ketchup no acarajé", queixou-se o bancário Gilberto Sampaio. Ele estava até tranquilo quanto ao prato, mas não engolia de jeito nenhum os acompanhamentos.

A baiana de acarajé Aurelina de Jesus Fonseca também foi contra, na época. Como não tinha jeito, vendia: "Eles dizem que é assim que se come em São Paulo", contou.

A tal da moda virou foi regra. Se a tradição era comer o aracajé com pimenta, o que se vê hoje em boa parte dos tabuleiros é o acarajé com vatapá, salada e camarão - com ou sem pimenta, no prato ou no papel. Difícil é que os franceses saibam que esse é o tal do 'acarajé à francesa'.