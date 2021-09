Presidente da CNA, baiano João Martins é reeleito por unanimidade

A Confederação Nacional de Agricultura (CNA) divulgou que o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária, João Martins, foi reeleito para o mandato do quadriênio 2021-2025, nesta sexta (20). O baiano obteve o voto de todas as 27 Federações Estaduais de Agricultura e Pecuária em uma votação que ocorreu na sede da CNA, em Brasília.

Ele está à frente da instituição desde 2015. Venceu as eleições por unanimidade também em 2017, pela primeira vez na história, e teve uma trajetória profissional marcada pela defesa dos produtores rurais. Também presidiu a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb) e é acionista e presidente da Agropecuária João Martins S/A.

Segundo a Confederação, em sua primeira manifestação após a eleição, João Martins falou da responsabilidade que terá daqui para frente e da necessidade de “estarmos cada vez mais unidos para enfrentar os desafios futuros. O resultado unânime credencia minha gestão para atuar com a plena participação e com a união de todas as 27 Federações nessa nova empreitada”, afirmou.

O processo foi conduzido por uma Comissão Eleitoral comandada pelo presidente da Anater, Ademar Silva Júnior, e composta também pelo presidente do Conselho de Administração da Embrapa, Fernando Camargo, e pelo presidente do Instituto Pensar Agropecuária (IPA), Nilson Leitão.

“Minha obrigação é, acima de tudo, defender o produtor rural brasileiro. Uma obrigação de cada vez mais fazer com que essa Casa defenda a agropecuária brasileira”, afirmou.

Conselho – O Conselho de Representantes, formado pelas Federações de Agricultura e Pecuária, também elegeu, na chapa liderada por Martins, seis vice-presidentes que formam a Diretoria Executiva e os seis membros do Conselho Fiscal, três titulares e três suplentes.

Composição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal (Quadriênio 2021-2025)

Presidente – João Martins da Silva Júnior (BA)



1º vice-presidente – José Mário Schreiner (GO)

2º vice-presidente – Gedeão Silveira Pereira (RS)

1º vice-presidente de Finanças - José Zeferino Pedrozo (SC)

2º vice-presidente de Finanças - Muni Lourenço Silva Júnior (AM)

1º vice-presidente de Secretaria - Mário Antônio Pereira Borba (PB)

2º vice-presidente de Secretaria - Júlio da Silva Rocha Júnior (ES)

Conselho Fiscal

Efetivos

Normando Corral (MT)

Raimundo Coelho de Sousa (MA)

Silvio Silvestre de Carvalho (RR)

Suplentes

Paulo Carneiro (TO)

José Álvares Vieira (RN)

Ivan Apóstolo Sobral (SE)