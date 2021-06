Presidente da França, Emmanuel Macron leva tapa na cara durante caminhada; vídeo

O presidente francês Emmanuel Macron levou um tapa na cara nesta terça-feira, 8, de um homem que estava numa multidão de curiosos que observava caminhada que o líder fazia no sul da França. A comitiva de segurança de Macron rapidamente interveio para puxar o homem para o chão e afastar Macron dele. Duas pessoas foram presas em conexão com o incidente, informaram as emissoras BFM TV e a rádio RMC.

Um vídeo de um participante postado no Twitter mostra o momento do tapa, quando Macron se aproxima das pessoas para cumprimentá-las, e é agredido. O incidente ocorreu enquanto Macron estava visitando a região de Drome, onde encontrou donos de restaurantes e estudantes para falar sobre como a vida está voltando ao normal após a fase mais aguda da epidemia de covid-19.

Em vídeo que circula nas redes sociais, Macron, vestido com uma camisa branca de manga longa, pode ser visto caminhando em direção a uma multidão de simpatizantes que estava atrás de uma barreira de metal. O presidente francês estendeu a mão para cumprimentar um homem, de camiseta verde, óculos e máscara facial.

O presidente da França, Emmanuel #Macron, levou hoje (8) um tapa na cara em publico ao cumprimentar duas pessoas



Macron estava em Drôme para conhecer algumas empresas locais



Ao que parece, Macron tentou partir para cima do agressor, mas foi afastado por um segurança pic.twitter.com/Ld2BZ71x5B — Conflitos e Guerras (@ConflitoeGuerrA) June 8, 2021

O homem pôde ser ouvido gritando "Abaixo a Macronia" ("A Bas La Macronie") e então deu um tapa na cara de Macron. A identidade do agressor e os motivos da ação são incertos. Enquanto estapeava o líder, também foi possível ouvi-lo gritar "Montjoie Saint Denis", um grito de guerra dos exércitos franceses de quando o país ainda era uma monarquia.

Dois dos seguranças de Macron abordaram o homem, enquanto outro conduzia Macron para longe. Mas o presidente permaneceu próximo à multidão por mais alguns segundos e parecia estar falando com alguém do outro lado das barreiras. A administração presidencial disse que houve uma tentativa de atacar Macron, mas recusou dar comentários adicionais.