Presidente da Rede Bahia recebe outorga da Ordem do Mérito Industrial da CNI

O presidente da Rede Bahia, Antonio Carlos Júnior, receberá nesta quinta-feira (23) a outorga da “Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI))”. O evento acontecerá na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) a partir das 18h30 no mesmo dia em que se comemora o Dia da Indústria.

Criada em 1958, a Ordem do Mérito Industrial é concedida pela CNI a personalidades e instituições que contribuem significativamente para o desenvolvimento da indústria brasileira e do país. Em 57 anos, personalidades e empresários receberam a comenda, entre os quais o ex-presidente Juscelino Kubitschek, além do ex-vice-presidente José Alencar e dos industriais Jorge Gerdau, Antônio Ermírio de Moraes e Ivo Hering e empresários como Flávio Rocha e Olacyr Francisco de Moraes