Presidente do Senado, Davi Alcolumbre está com coronavírus

A assessoria de imprensa do Senado informou nesta quarta-feira (18) que o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado, está infectado com o novo coronavírus.

De acordo com o órgão, o primeiro teste ao qual ele foi submetido deu negativo. Na noite desta terça (17), porém, o presidente do Senado fez um novo exame, que deu resultado positivo.

"Davi Alcolumbre, no entanto, está bem, sem sintomas severos, salvo alguma indisposição, e segue em isolamento domiciliar, conforme determina o protocolo de conduta do Ministério da Saúde e a OMS", diz a nota divulgada pela assessoria (veja completa abaixo).

Além de Alcolumbre, outros parlamentares foram diagnosticados com o novo coronavírus, entre os quais o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP).

Nota divulgada pelo Senado:

Nota à imprensa

Depois de o primeiro exame dar negativo, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, refez o exame na noite de ontem (17) e, nesta quarta-feira (18), atestou positivo para Covid-19.

Davi Alcolumbre, no entanto, está bem, sem sintomas severos, salvo alguma indisposição, e segue em isolamento domiciliar, conforme determina o protocolo de conduta do Ministério da Saúde e a OMS.

Assessoria de Imprensa da Presidência do Senado

