Presidente do TRE faz balanço positivo sobre eleições durante pandemia

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador Jatahy Júnior, fez um balanço das eleições no estado ao fim do horário de votação neste domingo (15). Ele falou do desafio de realizar a votação no período da pandemia de covid-19.

"A eleição transcorreu com absoluta tranquilidade em todo o estado da Bahia. Fazemos um balanço altamente positivo. Tudou aconteceu dentro da normalidade. Os eleitores compareceram com máscara, a maioria com sua caneta, respeitaram as filas. Foi uma eleição dificil de ser preparada em função da pandemia. Mas o TRE, o TSE, o ministro Barroso tiveram a astúcia de contar com a iniciativa privada para dar todas as condições de trabalho, garantindo o álcool gel, máscaras, face shields, a marcação das filas. Superamos as dificuldades" avaliou.

Sobre a mudança de algumas seções de votação, que provocaram algumas confusões ao longo do dia, o presidente ressaltou a divulgação feita nos veículos de comunicação e pelo próprio Tribunal: "O eleitor foi esclarecido dessas mudanças que ocorreram, nós fizemos divulgação e no site. Até no dia de hoje, os mais desatentos tiveram oportunidade de confirmar o local de votação hoje".

Ocorrências

Até às 16h deste domingo, 78 das 27.090 urnas eletrônicas utilizadas nas Eleições Municipais, na Bahia, foram substituídas, representando 0,25% do total, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As substituições ocorreram nas seguintes cidades: Salvador (20), Feira de Santana (3), Seabra (3), Jequié (4), Chorrochó (1), Santo Estevão (2), Itaberaba (1), Araci (1), Vitória da Conquista (4), Barra do Choça (2), Anguera (1), Formosa do Rio Preto (1), Alagoinhas (2), Santo Estevão (1), Abaré (1), Biritinga (1), Guanambi (1), Serrinha (1), Nova Fátima (1), Barra da Estiva (2), Coronel João Sá (1), Barrocas (1), Mortugaba (1), Teofilândia (1), Cristópolis (1), Barra do Mendes (1), Itororó (1), Itajú do Colônia (1), Jaguaquara (2), Ipirá (1) e Itabuna (1), Nova Redenção (1), Cipó (2), Jeremoabo (2), Andaraí (2), Luiz Eduardo Magalhães (3), Retirolândia (2), Araci (1), Barreiras (1),

Também até as 16h, foram registradas 79 ocorrências envolvendo não-candidatos. Entre elas, quatro casos houve prisão por transporte irregular de eleitor, uma em Porto Seguro e outra em Pau Brasil, e propaganda irregular em Ipiaú e Ibirataia. Em Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, houve uma prisão por transporte ilegal de eleitor. O indivíduo foi conduzido ao Fórum Eleitoral do município.