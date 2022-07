Presidente do Vitória confirma contratação do atacante Jarro Pedroso

O presidente do Vitória, Fábio Mota, confirmou a contratação de mais um atacante para o clube. Trata-se de Jarro Pedroso, de 29 anos, que estava no Pelotas-RS. Na equipe gaúcha, que disputava a divisão de acesso estadual, o atleta fez 13 partidas e três gols.

Essa foi a segunda passagem de Jarro Pedroso pelo Pelotas. O jogador, que é brasileiro mas com nacionalidade uruguaia, esteve no time em 2018 e 2019, anotando mais quatro gols em 35 partidas. Jarro já vestiu as camisas do rival Brasil de Pelotas-RS, Atlético Goianiense, Sampaio Corrêa e Guarany de Bagé-RS. Nas categorias de base chegou a passar pelos rivais e dois maiores clubes do Uruguai: Nacional e Peñarol.

O atleta tem desembarque previsto em Salvador para segunda-feira (4), quando fará exames e assinará contrato. A contratação dele foi um pedido do novo técnico do clube, João Burse.

O treinador também foi quem indicou a contratação do meia Gabriel Honório, que chegou na quarta-feira (29). Ele teve o nome publicado no BID da CBF nesta sexta e, com isso, está à disposição de Burse para o duelo contra o Figueirense, no sábado (2). Com a chegada dos dois atletas, o Leão soma 32 contratações no ano.