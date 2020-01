Presidente do Vitória faz 'blitz' buscando vender jogadores

Em áudio enviado para um grupo de torcedores no aplicativo WhatsApp, o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, fez uma projeção: apenas as dificuldades de caixa poderão atrapalhar o clube de fazer uma boa temporada em 2020.

“Na minha visão, somente a questão do caixa do Vitória pode tirar o foco desse grupo, a tranquilidade desse grupo e os resultados que, tenham certeza, virão. Somente os nossos problemas de caixa”, enfatizou Paulo Carneiro.

Por isso, a diretoria rubro-negra prepara desde o início deste ano uma operação de vendas de atletas para tentar captar dinheiro para a temporada. A movimentação envolve quatro ativos importantes: os atacantes Neilton, Jordy Caicedo, Léo Ceará e Luan.

Sobre Neilton, já emprestado ao Hatta Club, dos Emirados Árabes, o presidente revelou no áudio que o atacante se transferiu com valor de venda fixado em US$ 5 milhões (R$ 20,8 milhões na cotação atual). O Hatta pode adquirir Neilton em definitivo a qualquer altura do empréstimo, válido até 17 de junho.

O contrato do jogador com o Vitória vai até dezembro, e o Leão tem 60% dos direitos econômicos. Se ele for vendido, o rubro-negro ficará com 3 milhões de dólares (R$ 12,5 milhões na cotação atual).

Jordy e Léo Ceará

Em relação a Léo Ceará e Jordy Caicedo, a expectativa é menos palpável. Segundo Carneiro, o Vitória está com representantes em países árabes na tentativa de achar times para a dupla.

“Tenho quatro clubes na Arábia com procuração para empresários a fim de negociar Léo Ceará ou Jordy. Ou então Léo Ceará e Jordy. Todas com clube já, porque só dou procuração quando tem um clube”, disse o dirigente.

O que o presidente quis dizer é que empresários encontraram clubes no futebol árabe interessados em adquirir os atletas. Diante disso, o Vitória autorizou que eles dessem sequência no negócio.

Léo Ceará tem contrato até o final deste ano e inicia a temporada na reserva de Júnior Viçosa. Caicedo tem contrato até o final de 2022. No momento, o atacante recupera-se de uma lesão no púbis.

Por fim, Luan. Em março do ano passado, o Vitória, ainda na gestão de Ricardo David, emprestou o atacante ao Palmeiras. O vínculo vai até maio, quando acaba o Campeonato Paulista. O meia-atacante foi cedido com valor estipulado para compra. O Verdão adquiriria 50% dos direitos econômicos por 3,5 milhões de euros (R$ 16,1 milhões na cotação atual), cabendo ao rubro-negro o equivalente a 75% desse valor (2,6 milhões de euros = 12 milhões na cotação atual). A outra fatia pertence ao jogador e seus agentes.

“O Palmeiras está tentando prorrogar o empréstimo até dezembro, em função da lesão que teve. Eu não estou aceitando, estou segurando firme”, revelou Carneiro.

O atacante de 20 anos já estava lesionado quando foi emprestado para o Palmeiras. Ele havia rompido o ligamento cruzado do joelho esquerdo em janeiro de 2019. No clube paulista, tornou a lesionar o joelho e passou por nova cirurgia. No momento, está treinando para pode atuar neste início de temporada. O contrato dele com o Vitória vai até o final de dezembro.