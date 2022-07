Presidente do Vitória revela que clube deve sofrer nova punição da Fifa; entenda

O Vitória deve sofrer nova punição da Fifa em breve. A revelação foi feita pelo presidente do clube, Fábio Mota, durante entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (6), na Toca do Leão. O rubro-negro aguarda ser novamente impedido de contratar jogadores em função de uma dívida referente à negociação do atacante Jordy Caicedo. “É uma punição que a gente sabe que vai chegar. Já está definida”, avisou Fábio Mota.

O Vitória negociou Jordy Caicedo junto ao Universidad Católica de Quito, do Equador, em 2019, durante a gestão do ex-presidente Paulo Carneiro. Segundo apurou o CORREIO à época, o atacante teve 70% dos direitos econômicos comprados pelo Leão e assinou contrato de três temporadas, com opção de renovação por mais um. O valor do negócio não foi divulgado pelos clubes, tampouco pelos empresários.

No entanto, o Vitória não conseguiu quitar a dívida com a agremiação equatoriana. "A punição do Universidad Católica, pelo fato que o Vitória não ter pagado ao clube o passe do Jordy Caicedo. Nós conseguimos resolver a do jogador, parcelamos o débito com o jogador. Evitamos essa. Mas a outra a gente não conseguiu evitar, porque a gente não tem o numerário que está sendo cobrado pelo clube. Isso é uma coisa que a gente está pensando em como vai buscar o recurso. E é um problema a partir da próxima janela, que vai precisar ser resolvido", explicou Fábio Mota. Em agosto do ano passado, o Vitória foi condenado a pagar cerca de R$ 4 milhões ao jogador.

De acordo com o dirigente, é inviável quitar a dívida com Universidad Católica atualmente. "Não é fácil, porque envolve grana. E, neste momento, você tem que privilegiar o dia a dia do clube. Pagar salário de jogadores, funcionários, o custeio do clube, que, graças a Deus, está em dia e está funcionando. Se você for tirar o dinheiro dos patrocinadores para pagar essa dívida neste momento, você vai interferir no dia a dia do clube. Você não pode fazer. É uma coisa para ser pensada para a frente", disse Fábio Mota.

Jordy Caicedo defendeu o Vitória entre 2019 e 2021. Com o manto rubro-negro, ele disputou 44 jogos e marcou nove gols. A última vez que ele vestiu a camisa vermelha e preta foi no dia 9 de janeiro da temporada passada, quando entrou no decorrer da derrota por 4x0 para o América-MG, na 33ª rodada da Série B do Brasileiro.

Em janeiro de 2021, ele pediu formalmente para deixar o clube, não voltou a treinar na Toca e acionou a Fifa, alegando salários atrasados. Depois, em fevereiro, Jordy Caicedo foi liberado pela entidade para jogar pelo CSKA Sofia, da Bulgária e teve a rescisão contratual com o Vitória publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

De novo

Em janeiro desse ano, o Vitória ficou impedido de contratar atletas em função de punição imposta pela Fifa como consequência de uma dívida com o clube argentino Boca Juniors e o atacante Walter Bou.

Diante disso, para montar o elenco de 2022, o clube foi ao mercado às pressas em dezembro e acertou com 14 jogadores, antes mesmo de definir a contratação do treinador.

A dívida foi quitada em março e daí por diante o Vitória pôde voltar ao mercado. No total, 32 atletas foram contratados pelo clube para a atual temporada.