Presidentes das assembleias nordestinas defendem mudança na reforma da Previdência

Presidentes das assembleias legislativas do Nordeste estão reunidos na manhã nesta sexta-feira (7) na Bahia para discutir a formação de uma pauta comum de reivindicações. Do encontro, realizado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), eles vão produzir a 'Carta de Salvador', fruto das discussões que serão realizadas ao longo do dia.

O documento será entregue aos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM) antes do recesso junino do Parlamento. Entre as principais reivindicações estão mudanças na Reforma da Previdência. Assim como ps governadores nordestinos, presidentes de assembleias são contra as mudanças na aposentadoria rural e a capitalização.

"São pontos fundamentais que, se aprovados, serão prejudiciais, especialmente entre os mais pobres. Logo, vamos unificar este posicionamento", diz o presidente da Alba, Nelson Leal.

Dentre os nove presidentes de assembleia do Nordeste, sete participam do encontro da IVª Reunião dos Presidentes das Assembleias Legislativas do Nordeste (ParlaNordeste). Entre eles está o presidente do colegiado, Othelino Neto, que comanda a Assembleia Legislativa do Maranhão.

"Consideramos que a reforma é necessária, mas vamos ratificar nossa posição em relação a estes temas fundamentais, especialmente neste momento em que está próximo de o relator apresentar o relatório", diz Othelino.