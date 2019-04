Presídio destaca seu objetivo: 'Evitar retorno de Paulo Carneiro'

Último entre os candidatos à presidência do Vitória a votar, Gilson Presídio chegou ao Barradão por volta do meio dia desta quarta-feira (24) e disse estar ciente de que dificilmente será eleito.

"Eu não senti toda essa repercussão suficiente para ter maioria na votação, mas como pode ter fatos novos ainda hoje, acredito que se tiver torcedor para votar mais tarde e esse fato vier repercutir significativamente na eleição, eu estaria no páreo", afirmou.

Presídio acredita na impugnação da candidatura de Paulo Carneiro. "A impugnação persiste. Até a desembargadora não está decidida de qual seria o melhor caminho. Uma desembargadora que emite uma decisão à tarde e à noite muda é sinal de que ela ainda não está convencida de permitir a participação no processo eleitoral", analisou.

Gilson Presídio deixou claro que o principal motivo de sua inscrição nas eleições foi impedir que o ex-presidente Paulo Carneiro volte a ocupar o cargo de poder máximo do Vitória.

"Expectativa muito grande no ponto que é o nosso principal objetivo, que é evitar o retorno de uma figura maléfica ao clube. Paulo Carneiro, que levou o clube à terceira divisão, a uma derrocada no momento de sua profissionalização, que colocou o Vitória na Justiça pleiteando ser enquadrado como empregado, quando ele era ao mesmo tempo empregador. O juiz disse até que ele teria usado documentação falsa e pleiteava 1,2 milhão de dólares como salário que ele teria recebido ao longo dos quatro anos. Volto nessa disposição de ainda reverter alguns votos, esclarecer para alguns torcedores que eles estão sendo enganados, ludibriados, até desesperados pelos maus sucessos das últimas direções. Juridicamente vamos continuar brigando, pleiteando que se corrija essa ilegalidade de ter alguém com menos de 36 meses de filiado como candidato", afirmou Presídio.