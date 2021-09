Preso bolsonarista que disse que empresário vai ‘pagar pela cabeça’ de ministro do STF

A Polícia Federal (PF) cumpriu mais um mandato de prisão no inquérito que investiga a realização de atos antidemocráticos previstos para esta terça-feira, 7 de setembro.

Segundo o jornal O Globo, o alvo foi o bolsonarista Márcio Giovani Nique, conhecido nas redes como Professor Marcinho. A prisão é preventiva, ou seja, sem data para terminar, e foi cumprida em Santa Catarina.

Durante uma live feita em uma rede social, Professor Marcinho afirmou que “um empresário grande está oferecendo uma grana federal que vai sair pela cabeça [do ministro do STF] Alexandre de Moraes, vivo ou morto”.

Ele também disse que existe um agrupamento no Brasil e em outros países que irá caçar “ministros [do STF] onde quer que eles estejam”.

O pedido de prisão foi feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinado pelo ministro Alexandre de Moares, que está à frente do caso no Supremo. Com informações do O Globo.