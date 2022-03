Preso casal que tentou matar homem por conta de atrasos na pensão

Estão presos em Feira de Santana um homem de 31 anos e uma mulher de 39 que tentaram matar o ex-marido da suspeita por conta de atrasos no pagamento da pensão alimentícia. O crime aconteceu no final de 2021 e, desde então, estavam sendo procurados. Segundo a Polícia Civil, o atual companheiro dela foi identificado como o responsável por agredir e balear a vítima em um bar.

A prisão foi efetuada na quinta-feira (24). A polícia identificou contradições no primeiro depoimento da mulher, apontada como mandante, e pediu sua prisão temporária. Ela confessou o crime.

Já o companheiro, capturado em uma obra na qual trabalhava, também não resistiu à prisão. Ele se entregou espontaneamente e apresentou a arma do crime. O homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. O casal está à disposição do Poder Judiciário.

O crime

Na época, a mulher brigou com o ex por causa do pagamento da pensão dos filhos. Segundo a TV Bahia, a PM chegou a orientar que a mandante prestasse queixa contra o pai de seus filhos, no entando a mulher disse que ele "pagaria de outro jeito".

No mesmo dia, pela tarde, o atual companheiro dela foi até um bar onde o alvo estava e depois de dar um soco no rosto dele, atirou cinco vezes. O homem foi atingido, mas sobreviveu ao atentado. Câmeras de segurança flagraram o momento do crime.