Preso catador que tocou fogo na companheira em Praia do Flamengo

Investigadores da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas capturaram, na manhã desta quinta-feira (19), um suspeito de atear fogo na companheira. A tentativa de feminicídio ocorreu em Praia do Flamengo, há uma semana.

A delegada Izabella Fernanda Chamadoiro, responsável pelo cumprimento da prisão, ainda acrescentou que o homem tem passagens por roubo. O agressor, que vivia em situação de rua, também ameaçou a mulher com uma faca, antes de jogar material inflamável no corpo dela.

A vítima, de 29 anos, foi ouvida por equipes da especializada, na unidade hospitalar na qual está internada e também teve as medidas protetivas de urgência solicitadas ao Judiciário.

Com mais um agressor preso, as equipes da Polícia Civil contribuem com o objetivo da campanha Agosto Lilás, desenvolvida em referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, que visa conscientizar a população sobre o enfrentamento da violência contra a mulher.