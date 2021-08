Preso homem que matou esposa na frente da filha em Salvador

O feminicida, de 29 anos, que atacou Kátia Maria Soares, de 32, com golpes de faca na frente da filha, foi preso na noite de quarta-feira (18). O homem foi localizado na cidade de Bom Jesus da Lapa.

Ele era procurado desde o dia 11 de agosto, quando cometeu o crime contra a companheira, no bairro de Itapuã, e fugiu. A delegada Zaira Pimentel, destacou que as equipes se empenharam na elucidação do crime.

“Realizamos todas as providências de Polícia Judiciária e conduzimos as apurações com celeridade. Vale ressaltar que essa prisão acontece em meio ao movimento ‘Agosto Lilás’, que pretende conscientizar a população pelo fim da violência contra mulher”, pontuou.

Durante o depoimento, além de confessar a autoria desse feminicídio, o homem ainda declarou ter assassinado Elisson Carlos dos Santos, em 2020, também utilizando arma branca.

“Ele disse que fugiu para São Paulo após esse crime”, afirmou a delegada. Com o cumprimento do mandado, o homem está à disposição do Poder Judiciário.