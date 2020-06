Preso homem que matou ex-namorada e companheira dela na Bahia

Um homem acusado de assassinar a ex-companheira e a atual namorada dela foi preso na manhã desta sexta-feira (18). O crime aconteceu no dia 6 de junho, na cidade de Itarantim, e vitimou Ângela de Oliveira Dias Santos, de 21 anos, e Maria Eloiza Mota Souza, 19.

O homem, que assassinou as duas a facadas, foi preso preventivamente. De acordo com o delegado Éder Nogueira, titular da Delegacia de Itarantim, o acusado se apresentou espontaneamente na sede da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), de Vitória da Conquista, acompanhado de um advogado, ao saber que estava sendo procurado pela polícia.

Ele foi procurado na zona rural de Itarantim, cidades vizinhas e no município de Jordânia, em Minas Gerais, sem sucesso. Agora que já se apresentou, o homem será encaminhado para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista.