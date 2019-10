Preso homem suspeito de matar esposa de PM em assalto na Federação

O homem suspeito de matar a mulher de um policial em uma tentativa de assalto no bairro da Federação, em Salvador, foi preso nesta quarta-feira (16). Luís Henrique Lima Silva, 24 anos, estava sendo procurado desde a quinta-feira (10), quando aconteceu o crime. Ele estava com mandado de prisão em aberto e a polícia não deu mais detalhes.

O crime ocorreu próximo a uma pastelaria na Rua Sérgio de Carvalho, na região do Parque São Brás, por volta das 19h. Um vídeo mostra o momento em que um carro estaciona próximo do estabelecimento, dois homens descem do veículo e abordam os clientes da pastelaria. Em seguida, é possível ver eles correndo enquanto um cliente atira. Assista.

Fabiana Alves Nascimento do Carmo, 40 anos, foi baleada na cabeça e socorrida pelo companheiro, que é policial militar, para o Hospital Geral do Estado (HGE). No entanto, ela chegou à unidade de saúde às 20h20, já sem vida.

Durante a fuga, os bandidos deixaram cair um revólver calibre 38. Homens da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Garcia e Federação) foram encaminhados para atender a ocorrência, mas os criminosos já tinham fugido.