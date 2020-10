Preso líder de facção que vende drogas em áreas nobres de Salvador

O líder de uma facção que comercializa drogas em bairros nobres como Barra, Ondina, Rio Vermelho e Horto Florestal, em Salvador, foi capturado na tarde desta quinta-feira (15), durante a operação Vetor Aéreo da Polícia Militar.

Cerca de 25 kg de entorpecentes foram apreendidos com o criminoso que, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), chefia uma quadrilha no Alto de Ondina.

Equipes da Rondesp Atlântico e da 12ª CIPM (Rio Vermelho) cercaram a localidade por terra, enquanto de cima, um helicóptero do Graer monitorava o perímetro.

Durante as incursões, o traficante de 28 anos foi visualizado tentando fugir com sacolas.

SSP/Divulgação

O criminoso, que não teve o nome divulgado, foi alcançado e com ele os PMs apreenderam 20 kg de maconha, seis pacotes com pedras de cocaína, 187 porções embaladas com os dois tipos de entorpecentes, 5.000 pinos vazios, um celular e duas notas de dólares.

Suspeito de participar de assassinatos e com passagens por tráfico de drogas, o criminoso foi apresentado na sede dos Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).