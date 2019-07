Preso, motorista de aplicativo diz que foi ‘usado’ em assassinato de dentista no IAPI

Paulo é suspeito de matar dentista no IAPI (Foto: Alberto Maraux/SSP)

Apontado pela polícia como um dos responsáveis pelo assassinato da dentista Rita de Cássia Guedes Fernandes, 59 anos, em uma tentativa de assalto no início do mês de junho, o motorista de aplicativo Paulo Souza Maia, 35, disse que foi “usado” para cometer o crime. Ele foi preso por agentes dos departamentos de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e de Polícia Metropolitana (Depom) na tarde desta sexta-feira (5), na Baixa do Tubo, localidade de Cosme de Farias, enquanto lavava o veículo utilizado no crime, um Volkswagen Fox, de cor prata, que está em nome da avó dele.

À polícia, o suspeito, que mora na região em que foi preso, informou que dois passageiros solicitaram uma corrida e cometeram o crime. Apresentado à imprensa pouco depois da prisão, Paulo disse que pegou os “verdadeiros responsáveis” nos bairros de Cidade Nova e Paripe, no Subúrbio Ferroviário da capital, e chegou a receber R$ 80 pela viagem.

Preso sob medida preventiva com validade de 30 dias, prorrogável por mais tempo, ele vai ser indiciado por latrocínio (roubo - ou a tentativa - seguido de morte). Diretor do DCCP, o delegado Élvio Brandão explicou que a versão de Paulo não condiz com a realidade.

“Ele diz que é motorista de Uber, mas ele não é mais vinculado à plataforma. Atualmente ele fazia corridas independentes e, aliado a isso, cometia roubos e estava envolvido em atividades criminosas”.

O delegado comentou que os agentes envolvidos na investigação chegaram até Paulo por meio de uma pesquisa no banco de dados do Departamento de Trânsito (Detran), que revelou que o Fox, flagrado por imagens de câmeras da região, não se tratava de um veículo clonado.

"Logo que compreendemos que não se tratava de um crime de execução, ou um homicídio, fizemos um trabalho na rua, com agentes do Departamente de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e 2ª Delegacia (Lapinha), em buscas de assaltantes da região. Além disso, usamos de tecnologia para melhorar as imagens das câmeras, o que foi possível chegar à identificação do carro", disse Élvio, ao comentar que chovia muito no momento da abordagem criminosa.

'Usado'

Após chegar à titularidade do veículo, a polícia entrou em contato com a avó do suspeito, que, de imediato, segundo a polícia, afirmou que o Fox era utilizado pelo neto, Paulo, que é pai de três filhos.

"A história que ele conta é mentirosa. O tempo do trajeto que ele diz ter feito não bate com o momento em que a vítima foi morta, por volta de 16h45. A ligação do susposto passageiro teria acontecido ao meio-dia. Além disso, o valor é exorbitante, se for considerar que ele afirma ter feito a estimativa pela plataforma. Temos provas testemunhais de que ele é um dos autores", completou Élvio.



Ao CORREIO, o suspeito negou ter participado do crime de forma voluntária. "Eu não fiz isso, tenho minha consciência limpa. Eu só dirigi e parei quando mandaram eu parar. Depois um deles veio gritando mandando eu arrastar porque estava acontecendo um assalto e eu fiz", narrou o preso. Paulo afirmou à reportagem que não se apresentou à polícia por medo. "Eu ia vir, mas disseram que eu ia ficar preso por 30 anos, fiquei com medo", completou ele, que não tem advogado.

As testemunhas do crime também contam uma versão diferente da que Paulo afirma ser verdadeira. De acordo com a Polícia Civil, uma delas disse, em depoimento, que após ouvir o disparo, o motorista de aplicativo chegou arrastar o veículo, na tentativa de fugir, depois que o atirador acertou Rita de Cássia. "A testemunha é clara quando diz que o homem atirou, guardou a arma na cintura e se dirigiu ao carro, que ele tentou arrastar quase frustrando a fuga do comparsa", destacou Élvio Brandão.

'Família está desolada', diz esposa

Prestes a completar um mês do caso, a família da dentista Rita de Cássia ainda não conseguiu retomar completamente a rotina. “A família está desolada porque Rita era uma pessoa que cuidava muito de todos. A família gravita em torno desse cuidado dela. A vida de ninguém conseguiu voltar ao normal”, afirmou Janaíra Barreiros, esposa da dentista em entrevista ao CORREIO nesta sexta-feira (5).

Rita de Cássia Guedes Fernandes tinha 59 anos (Foto: Acervo Pessoal)

Janaíra conta que ainda não consegue compreender os motivos do crime. “Como é que uma pessoa atira em alguém, não leva nada, e simplesmente acaba assim com a vida de uma família?”, questiona ela.

A esposa da dentista diz ainda que ver a justiça sendo feita não é, apenas, uma questão pessoal. “Rita não vai voltar, mas a gente tem que evitar que outras pessoas passem pelo que a gente está passando. Só que a gente não tem o que fazer, não dá para fazer justiça com as próprias mãos, então precisamos do apoio da Justiça, da polícia, da Secretaria de Segurança Pública”, apela.

O crime

Rita de Cássia foi abordada por dois homens quando dirigia na Rua Professor Moura Bastos, próximo à localidade da Divineia, no IAPI, depois que deixou o ambulatório do Hospital Ana Nery, na Caixa D'água, onde trabalhava havia pouco mais de um ano.

Ela estava em baixa velocidade quando foi abordada pelos criminosos e, antes de fugir, foi baleada no peito. A dentista conseguiu dirigir até a Avenida San Martin, onde foi socorrida por uma viatura da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Liberdade), que passava pelo local, para o Hospital Ernesto Simões, no Pau Miúdo, mas não resistiu aos ferimentos.