Presos por furtos em imóveis de luxo colecionavam selfies nos 'alvos'

Além de furtar, faziam questão de se exibir e guardar recordações. Eram assim que atuavam cinco suspeitos de roubos em apartamentos de luxo na região metropolitana de São Paulo presos nesta quinta-feira (27). Eles não tiveram os nomes revelados, mas todos são adultos e têm entre 19 e 23 anos.

Enquanto praticava os crimes, a quadrilha arrumava um tempo para tirar selfies dentro dos imóveis, informa o portal Uol, citando informações da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Bernardo do Campo.

Em nota, a Secretaria de Segurança de São Paulo (SSP-SP) informou que os investigados foram presos enquanto voltavam do Rio de Janeiro. Eles também são suspeitos de furtos em cidades do RJ e na região de Fortaleza, no Ceará. As informações recolhidas em São Paulo serão repassadas a autoridades dos demais estados.

O número de apartamentos invadidos pelo grupo e o valor em bens furtados não foram confirmados pelas autoridades.