Pressionado e com mudanças, Bahia encara o Globo pela Copa do Nordeste

Sem vencer há três jogos, o Bahia está sob pressão. Mas neste sábado vai ter a chance de dar a volta por cima a partir das 17h45, quando recebe o Globo, na Fonte Nova, em confronto pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

A partida ganhou um peso extra após o tricolor perder em casa diante do Barcelona de Ilhéus (1x0), quarta-feira, pelo Campeonato Baiano. Além disso, a equipe precisa dos três pontos para voltar à zona de classificação do Nordestão, pois inicia a rodada na quinta colocação do grupo B, com três pontos em dois jogos.

O Ceará lidera a chave, com sete pontos, seguido por Altos, CRB e Náutico, todos com quatro. Do quarteto do G4, apenas o CRB também tem dois jogos. Os outros já disputaram três partidas.

Diante da pressão para reencontrar o caminho das vitórias, o atacante Raí Nascimento diz que entende as cobranças, mas pede um pouco de paciência. Para ele, o fato de o elenco ainda estar se conhecendo tem pesado dentro de campo.

“Todo começo é assim. Tudo custa. Ainda mais quando tem muitas trocas de jogadores, chegaram companheiros novos. Então é um início de adaptação, que sempre é mais demorado. Esperamos recuperar isso o mais rápido possível, sem muita palavra e com muito trabalho”, analisou Raí

Por falar em trocas, Guto Ferreira manteve o costume de não divulgar a escalação antes do jogo, mas a tendência é que o Bahia tenha mudanças para enfrentar o Globo. No rodízio que vem promovendo entre os atletas, Guto não contará dessa vez com o lateral esquerdo Matheus Bahia, que foi suspenso na derrota por 2x1 para o Atlético de Alagoinhas.

Entre os cotados para começar jogando, Douglas Borel deve ficar com a vaga de Jonathan na lateral direita. Na zaga, Gustavo Henrique e Ignácio disputam a posição ao lado de Luiz Otávio. No meio-campo, Patrick deve voltar a ser titular no lugar de Willian Maranhão, enquanto Marco Antônio pode reaparecer no ataque.

Independentemente do time que vai entrar em campo, Raí espera contar com o apoio do torcedor, que vaiou o time diante do Barcelona. Por causa do decreto do governo do estado, a capacidade da Fonte Nova está limitada a 1,5 mil pessoas. Apenas sócios com acesso garantido selecionados através do check-in terão acesso ao estádio.

“Os torcedores sempre estão para ajudar, para a gente se esforçar. É sempre bom ter uma quantidade grande de torcedores e isso nos ajuda muito quando tem, e atrapalha quanto tem pouco torcedor, porque estamos acostumados a ter um número abundante de torcedores. Acredito que com a ajuda de todos, quando voltarem, e quando não também, vamos por cada vez mais nossa parte, nossa vontade de superar, acreditar e correr atrás”, afirmou.

Adversário em má fase

Do outro lado, o Globo chega ao confronto em busca do primeiro triunfo na Copa do Nordeste. O time do Rio Grande do Norte foi goleado por 5x0 pelo Ceará, na última quarta, em jogo atrasado da primeira rodada, e não passou de empates contra Floresta e Botafogo-PB, campanha que deixa a equipe na vice-lanterna do grupo A.

A má fase não é exclusiva no torneio regional. Somando com o Campeonato Potiguar, o Globo fez dez partidas no ano e venceu só uma, há um mês. Foi no dia 12 janeiro, 2x1 contra o Força e Luz. São cinco empates e quatro derrotas.

Confira as prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Djalma; Patrick, Rezende e Daniel; Raí, Rodallega e Marco Antônio. Técnico: Guto Ferreira.

Globo: André Zuba, Alessandro Maranhão, Gravatá, Victor Souza e Márcio; Judson, Ramon, Hitalo e Hiltinho; Rômulo e Adílio. Técnico: Romildo Freire.