Pressionado, vereador desiste de PL que mudava nome das dunas do Abaeté

O Projeto de Lei Nº 411/2021, que propunha a mudança do nome das dunas da lagoa do Abaeté, em Salvador, para “Monte Santo Deus Proverá” foi retirado da Câmara Municipal de Salvador, onde havia sido protocolado em dezembro do ano passado. A proposta foi alvo de protesto nas redes sociais, além de um ato realizado no último dia 10. Mães, filhos e filhas de santo defenderam que o local é historicamente utilizado para o culto de divindades das religiões de matrizes africanas.

A decisão foi divulgada durante a 2ª Sessão Ordinária, na tarde desta terça-feira (15), da qual participou a mãe de santo Jacira de Iansã. A religiosa nomeou a proposição como “absurda”, além caracterizar como uma “perversidade com o povo de matriz africana”.

O projeto, de autoria do vereador Isnard Araújo (PL), justificava que o “Parque do Abaeté é um local respeitado pelos evangélicos e grupos neopentecostais que o frequentam com a intenção de realizar seus cultos com reverência e temor, não interferindo no seu ecossistema”. A mudança de nome, de acordo com o edil, seria uma homenagem.

O projeto estava desde dezembro na Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final da Câmara de Salvador aguardando designação de relator.