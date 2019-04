Preta Gil rebate David Brazil por comentário sobre racismo em post de Gominho

Preta Gil e David Brzzil se envolveram em discussão nesta terça-feira (24) por causa de um post de Gominho. A discussão teve início depois que o apresentador postou uma foto ao lado de Rodrigo, Gabriela e Hana, ex-participantes do BBB19, com a legenda: “sabe aquele lance de vidas negras??? Então… elas importam, sim!!”.

Na publicação, David Brazil comentou: “Todas as vidas importam, meu bem! To-das! Independente de cor, raça ou religião”. Ao ver a resposta ao post, Preta Gil rebateu o viés racista do argumento de David Brazil.

“David, quando você pode ir na minha casa pra gente conversar e eu te dar uns livros para você ler? Se, por acaso, você tenha escrito de brincadeira, isso não tem a menor graça!! Já faz tempo que eu te falo para pensar ou se informar, conversar com seus amigos, comigo antes de escrever bobagens que ferem muitos dos seus! Tô aqui”.

Publicação foi criticada por Preta Gil (Foto: Reprodução)

Gominho tentou acalmar os ânimos, mas concordou com Preta Gil sobre o aspecto racista da declaração: “Meu amigo querido e seguidores, eu não vou discutir com vocês aqui o quanto meu povo sofreu e sofre até hoje de forma “despretensiosa” e cega!! Te amo e espero que um dia antes de você morrer, perceba as injustiças que meu povo negro vive diariamente de forma que ninguém no seu corre do dia a dia e egocentrismo perceba!!”.

Diante das críticas de seguidores e dos amigos, David Brazil tentou argumentar. “Não tive a intenção de ser escroto com ninguém, e racista nunca, jamais”, finalizou. A ex-vereadora Leo Kret disse não ter entendido o motivo da discussão: "Você falou algo de errado, irmã ? Você falou todas as vidas. Incluindo os negros, não entendi nada", escreveu.

Alguns seguidores criticaram também a declaração de Preta Gil, dizendo que a cantora foi agressiva na respota. Outros defenderam a publicação de Preta.

“David Brazil que todas as vidas importam isso é fato, mas só entende que é o negro que tá tomando 80 tiros nas costas, sendo marginalizado em tudo que é canto simplesmente por ser negro”, escreveu um seguidor.