Previsto para junho, o Nivus será o segundo SUV compacto da Volkswagen no Brasil

Das cinco marcas com grande participação nas vendas no Brasil, a Volkswagen foi a última a apresentar um utilitário esportivo compacto. A estreia aconteceu há um ano, com o T-Cross - modelo que ocupa a segunda posição na categoria, atrás do Jeep Renegade. Mas a empresa já programou para junho a chegada de uma nova opção, o Nivus. Enquanto o T-Cross tem o mesmo entre-eixos, distância entre o centro das rodas dianteiras e traseiras, do Virtus (2,65 metros), o Nivus será baseado no Polo (2,56 m).

A projeção do Nivus feita pelo designer Renato Aspromonte

Com esses outros modelos da VW, ele irá compartilhar o motor 1 litro turbo, que entrega até 128 cv. Projetado no Brasil por José Carlos Pavone, o novo veículo tem estilo coupé e será produzido também na Europa.

A imagem divulgada pela Volkswagen, com o veículo camuflado (Volkswagen/Divulgação) (Volkswagen/Divulgação)

AS NOVIDADES

Apesar da menor distância entre os eixos, o Nivus terá 4,26 m de comprimento, 6 centímetros a mais que o T-Cross. De acordo com a Volkswagen, o bagageiro do novo modelo irá acomodar 415 litros, 42 litros a mais do que o T-Cross, isso será possível graças ao balanço traseiro maior. Outra novidade é um inédito sistema de infoentretenimento, que traz uma nova tela de altíssima definição e diversas funcionalidades. Ainda em relação à tecnologia, o Nivus será o primeiro da categoria a oferecer um piloto automático adaptativo, nesse sistema o motorista programa uma velocidade e, caso um outro veículo com velocidade mais baixa surja no caminho, o ritmo é automaticamente reduzido e depois da ultrapassagem volta à definição inicial.

A ONDA SUV- COUPÉ

A carroceria coupé em um SUV é apreciada pelos fabricantes alemães, a exemplo do Audi Q8, dos BMW X4 e X6 e das variantes do GLC e GLE, da Mercedes-Benz, e do Cayenne, da Porsche. No entanto, a primeira marca a apresentar um produto com essas características foi a coreana SsangYong em 2005 Actyon. O BMW X6 surgiu três anos depois.

O Actyon, da SsangYong, foi o precursor do estilo SUV coupé

A carroceria coupé do Cayenne chegou ao mercado no ano passado

O Renault Arkana chegou a ser cogitado para o mercado nacional

NOVOS SUVS COMPACTOS

Não é só a Volkswagen que prepara novidades para a categoria. A Fiat, que ocupa o terceiro lugar no ranking de vendas de automóveis e comerciais leves, e a Toyota, que figura na sexta posição, estão trabalhando em utilitários esportivos compactos. As duas são as únicas entre as dez marcas que mais vendem no país que não oferecem produtos nesse lucrativo segmento. O Fiat chegará somente em 2022, já o Toyota estreia no final do ano. Se chamará Raize, terá inspiração visual no Daihatsu Rocky e será montando em uma plataforma derivada da TNGA, que é utilizada no Corolla e no Prius.

PRIMEIRO NA ARGENTINA

Em um patamar acima dos SUVs compactos, na faixa de Jeep Compass e Toyota RAV4, a Ford está programando dois produtos para o mercado brasileiro. O Territory, que teve seu lançamento alterado por conta da pandemia do coronavírus, e o Escape - que chegará somente em configuração híbrida.

Escape/Kuga chegará com motorização híbrida

No entanto, esse último já chegou à Argentina, onde já era comercializado na geração anterior e é denominado no país vizinho como Kuga - mesmo nome utilizado na Europa. O preço é alto: 2,93 milhões de pesos argentinos, o equivalente a R$ 234 mil.

SUFOCO NAS VENDAS

Com showroons fechados e operações de vendas restritas ao atendimento online e por telefone, os emplacamentos caíram mais de 80% nas primeiras semanas de abril. Os dez primeiros até sexta são: Hyundai HB20 (1.952), Cherolet Onix (1.681), Chevrolet Onix Plux (1.081), Ford Ka (979), Fiat Strada (737), Volkswagen Gol (707), Chevrolet Tracker (699), Toyota Hilux (687), Fiat Argo (565) e Toyota Corolla (545). No acumulado do ano, computando os licencimentos de janeiro até sexta-feira, o Onix segue líder com 48.802 unidades, seguido por sua configuração sedã (Onix Plus), com 25.595 emplacamentos. HB20 (23.950) e Ka (23.599) vêm na sequência, respectivamente, em terceiro e quarto lugares.

VERSÃO ESPECIAL

Nesse cenário complexo, a Ram, marca do grupo Fiat Chrysler Automobiles, lançou no país uma série especial do seu único produto à venda no país, a 2500. O principal destaque é o acabamento escuro nas peças que habitualmente são cromadas, a cabine tem acabamento em preto e os faróis ganharam máscaras negras.

A Ram 2500 Night Edition chega ao mercado com detalhes escurecidos por R$ 326.990

O motor diesel tem 6.7 litros e entrega 365 cv de potência e 110,7 kgfm de torque. Limitada inicialmente a apenas 100 unidades, a Ram 2500 Night Edition tem preço sugerido de R$ 326.990, R$ 5 mil a mais do que os R$ 321.990 da Laramie, outra versão da picape oferecida no mercado nacional. Para os próximos meses é esperada a chegada da 1500, que tem o porte de modelos como Chevrolet S10 e Toyota Hilux.

ATENÇÃO AO SEGURO

Enquanto várias fabricantes estão prorrogando o vencimento das garantias, prazos de revisões e até o pagamento de prestações, o mesmo não acontece em relação aos seguros. Verifique o vencimento e entre em contato com seu corretor.