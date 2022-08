PRF apreende 2,3 kg de maconha em ônibus de turismo no oeste da Bahia

Cerca de 2,3 quilos de maconha e mais 0 frascos com sementes da planta foram apreendidos na madrugada de domingo (28) escondidos no bagageiro de um ônibus de turismo que seguia de São Paulo (SP) para Remanso, no interior da Bahia.

A droga foi apreendida durante uma operação conjunta de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com a Polícia Militar. O ônibus foi parado no KM 800 da BR-242, em Barreiras, no oeste baiano, por volta das 0h.

Durante a abordagem e procedimento de checagem, um cão farejador da PM apontou para sinais de entorpecentes em uma sacola no compartimento de bagagens.

Um homem foi identificado como dono da sacola e foi preso, sendo encaminhado à delegacia. Ele vai responder por tráfico de drogas.