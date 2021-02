PRF apreende 2.500 comprimidos de ecstasy escondidos dentro de carro em Conquista

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no início da tarde desta quinta-feira (18), em Vitória da Conquista 2.440 comprimidos de ecstasy que estavam escondidos dentro de uma caixa de som encontrada no porta-malas de um Kia/Cerato. Motorista e passageiro foram presos.

Por volta das 12h20, durante ações de combate ao crime no Km 830 da BR 116 uma equipe da PRF abordou o automóvel com placas de Areia, no estado da Paraíba.

Durante os procedimentos de fiscalização, os policiais perceberam um nervosismo incomum por parte dos ocupantes. Motorista e passageiro apresentaram informações desencontradas acerca do destino e motivo da viagem, o que levou a equipe aprofundar a vistoria no carro.

Ao abrirem o porta-malas, os PRFs estranharam o peso da caixa de som, foi quando encontraram os milhares de comprimidos de ecstasy. Essas ‘pílulas’ produz alterações no sistema nervoso central e são geralmente usados em festas frequentadas por jovens, provocando euforia e alucinações. Se usado em altas doses, pode provocar convulsões e parada cardiorrespiratória.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor e ao passageiro e os dois foram apresentados a autoridade de plantão da Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista (BA). Inicialmente, responderão pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de drogas). O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.