PRF apreende 404 kg de cocaína em caminhão na região de Barreiras

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia apreendeu 404 kg de cocaína na região de Barreiras, no extremo oeste do estado. O prejuízo estimado ao narcotráfico é de R$ 55 milhões.

A apreensão aconteceu na noite da sexta-feira (4), em trecho da BR-242. A droga estava escondida no tanque de um caminhão. O motorista foi preso.

A equipe fazia fiscalização na altura do KM 783 da via, pouco depois das 18h, quando mandaram que uma carreta com placa de Sinop (MT) parasse. Chamou atenção dos agentes o fato do semirreboque atrelado ao caminhão estar com as lanternas desligadas.

Quando o caminhão parou, o nervosismo do motorista também alertou os agentes, que resolveram fazer uma vistoria mais detalhada. Na conversa com os policiais, ele também deu respostas desencontradas, o que aumentou a desconfiança.

AO vistoriar o veículo, os policiais encontraram centenas de tabletes de cocaína. Ao todo, 314 kg estavam em forma de pasta base e mais 90 kg em cloridrato de cocaína, que é a forma mais pura da droga.

O motorista e a droga apreendida foram encaminhados para uma delegacia de Barreiras para registro do flagrante. O motorista de 57 anos deve responder por tráfico de drogas.