PRF apreende mais de 1 tonelada de maconha e prende três na BR 242 em Barreiras

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta quarta-feira (11), aproximadamente 1.300 quilos de maconha, prontas para venda. A droga estava escondida em um caminhão baú. Três homens foram presos na ação policial.



De acordo com a PRF, o flagrante ocorreu durante fiscalização no KM 800 da BR 242, em Barreiras, no Oeste da Bahia. Os policiais fiscalizavam em frente a unidade operacional e pararam um caminhão conduzido por um homem de 39 anos.



Após abordagem, os policiais encontraram dentro da cabine uma pequena porção de cocaína e 15 comprimidos de anfetaminas. Em seguida, os policiais encontraram, no compartimento de carga, uma grande quantidade de maconha distribuídas em meio a uma carga de mudança. Pacotes da droga também foram encontrados dentro de uma geladeira e de um freezer. Após pesagem todo o volume somou 1.300 Kg.



O motorista do caminhão disse aos policiais que ganharia 5.000 reais para fazer o serviço. Ainda segundo a PRF, a droga apreendida renderia cerca de R$ 3 milhões ao crime organizado. Além disso, os policiais constataram que um veículo FIAT/IDEA realizava o serviço de 'batedor' do caminhão. Dois homens que estavam no carro foram presos.



Acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o trio foi encaminhado com o produto apreendido para a Delegacia de Polícia Civil de Barreiras.