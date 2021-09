PRF desmobiliza 33 manifestações de caminhoneiros nas rodovias federais

As manifestações dos caminhoneiros seguiram com força total nesta quinta-feira (9). Segundo levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram pelo menos 33 atos e rodovias federais espalhadas por todo o país apenas nas últimas horas. Os atos foram em apoio ao presidente Jair Bolsonaro.

Em boletim divulgado às 10h30 desta quinta, a PRF havia conseguido desmobiliozar todas as ações que estavam ocorrendo, parte delas com bloqueio de pistas. Os atos ocorreram de Norte a Sul do país.

Foram cerca de 2 mil policiais envolvidos no desmonte dos protestos, que envolveram diversos estados, entre eles a Bahia. Nesta quinta foram realizados atos em dois pontos da BR-116, em Feira de Santana; na BR-101, na altura de Ilhéus; e também de Nova Viçosa, na BR-349, em Correntina; e na BR-242, na região de Luís Eduardo Magalhães. As vias já foram totalmente liberadas.