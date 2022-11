PRF faz leilão on-line com mais de 2.000 veículos retidos na Bahia

A Superintendência de Polícia Rodoviária Federal na Bahia (SPRF-BA) realizará, de forma totalmente on-line, o leilão público de veículos. São oferecidos ao público um total de 2.017 lotes de veículos recolhidos.

Os veículos são classificados como sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível. Os interessados em realizar lances devem se cadastrar no site www.danielgarcialeiloes.com.br com, no mínimo, 48 horas de antecedência. A primeira etapa do leilão acontece no dia 8 de dezembro. (Veja mais abaixo)

Poderão participar apenas pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e que exerçam atividades do ramo de desmonte ou destruição de veículos, em consonância com a Lei 12.977/14 e Resolução 530/15 do Contran.

Datas e horários

Os leilões estão marcados para as seguintes datas, em sessão online realizada no site do Leiloeiro Público Daniel Garcia www.danielgarcialeiloes.com.br:

• 08/12/2022, a partir das 08:00h - Delegacias: Simões Filho (01) e Senhor do Bonfim (04);

• 15/12/2022, a partir das 08:00h - Delegacias: Feira de Santana (02), Jequié (03), Seabra (06) e Paulo Afonso (07);

• 16/12/2022, a partir das 08:00h - Delegacias: Itabuna (05) e Vitória da Conquista (06).

Confira também os horários e datas para visitação público dos lotes de veículos:

• 02/12/2022, das 08:00h às 17:00h - Delegacias: Simões Filho (01) e Senhor do Bonfim (04);

• 09/12/2022, das 08:00h às 17:00h - Delegacias: Feira de Santana (02), Jequié (03), Seabra (06) e Paulo Afonso (07).

Em caso de dúvidas e auxílio com o cadastro, a equipe do leiloeiro está disponível pelo 0800 278 7431 ou pelo atendimento5@dgleiloes.com.br. Os interessados ainda podem fazer atendimento pelo WhatsApp no (71) 9734-6592.