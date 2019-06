PRF lança operação especial para Copa América

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início nesta sexta-feira (07) a uma operação especial para a Copa América. O início se deu com uma reunião com todos os policiais que participam da ação na Bahia. Ao todo, mais de 100 agentes farão parte do esquema montado pela PRF na Bahia.

Os agentes federais atuarão na execução de ações de prevenção e repressão a crimes, policiamento ostensivo e fiscalização de trânsito e transporte, além de promover a escolta das seleções, em parceria com a Polícia Militar.

As atividades visam à segurança e o bem estar de todos brasileiros e estrangeiros que participarão do evento.

Segundo informações da PRF agentes foram convocados de outros estados para reforçar o policiamento na Bahia nas diversas áreas de atuação, como policiamento, escolta, operações aéreas, tropa de choque e atendimento pré-hospitalar, dentre outros.

Ainda segundo informações da PRF, a operação compreende as cidades sede do evento (São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG, Salvador/BA, Porto Alegre/RS e Rio de Janeiro/RJ) e foi elaborada de acordo com o Plano Estratégico de Segurança da Copa América Brasil 2019, da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.