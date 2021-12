PRF libera vias de acesso a cidades baianas atingidas por chuvas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA) segue monitorando vias de acesso a municípios atingidos pelas fortes chuvas no Sul e Extremo Sul da Bahia. Na tarde deste sábado (11), dois importantes acessos foram liberados.

O primeiro é o trecho da BR 101, na altura do KM 811, o qual permite o acesso ao município de Itamaraju. A circulação foi autorizada exclusivamente para veículos de pequeno porte, os chamados veículos de passeio, em razão de rachaduras encontradas na ponte.

De acordo com a PRF, existe ainda a possibilidade de se estabelecer o bloqueio total. A avaliação está sendo feita pelo Corpo de Bombeiros. Não há outra passagem de acesso ao município.

Em Eunápolis, no trecho do Km 722 da BR 101, a Ponte do Rio do Peixe foi totalmente liberada. A rodovia liga o Sudeste e Sul ao Nordeste, o que gera a possibilidade de prejuízo para o abastecimento.

Segundo a avaliação da PRF, a quantidade de chuvas ainda é grande na região, com riscos de novas interdições por conta da possibilidade de desmoronamentos e elevação dos níveis dos rios. Não há recomendação de passagem pelo desvio, pois este passa por estradas de terra. Com as chuvas, a lama se instalou no acesso alternativo.