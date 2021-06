PRF prende mulher com cocaína dentro de ônibus em Vitória da Conquista

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, nesta terça-feira (15), uma mulher que levava 6,4 Kg de cocaína na bagagem, em um ônibus. A prisão ocorreu no km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.



Durante a ação, os policiais abordaram um ônibus que fazia a linha São Paulo (SP) – Aurora (CE). Durante a fiscalização, os agentes localizaram os seis quilos e quatrocentas gramas de cocaína na bagagem de uma passageira.



A mulher, de 23 anos, disse que trazia as drogas de São Paulo para Aracaju. Ela disse que ganharia 1.500 reais para entregar a droga na rodoviária da cidade.



Presa em flagrante, ela foi apresentada pelos agentes da PRF na polícia judiciária de Vitória da Conquista.