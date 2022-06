PRF recupera carro roubado e prende motorista por uso de documento falso

Um homem que estava com um carro roubado foi preso no KM 800 da BR- 242, trecho do município de Barreiras (BA), na tarde desta quarta-feira (22). Ele estava com um Onix branco, que foi roubado no dia 9 de junho, em São Paulo.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a fiscalização na estrada, foram solicitados os documentos do carro, do condutor e do passageiro, quando em uma verificação minuciosa do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), a equipe identificou indícios de falsificação e com sinais claros de adulterações nos caracteres de impressão.

O carro também estava com a placa clonada. Ao ser questionado, o motorista informou aos policiais que reside em Luís Eduardo Magalhães (BA) e adquiriu o veículo na cidade de Barreiras por R$ 37 mil, sendo que parte foi negociada em parcelas mensais.

Ele foi encaminhado juntamente a documentação apreendida e o veículo à Delegacia de Polícia Federal, para os procedimentos legais. Ele responderá pelos crimes de receptação (art. 180), uso documento falso (art. 304) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, todos do Código Penal Brasileiro.