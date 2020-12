PRF resgata 25 aves silvestres mantidas em cativeiro

Em uma ação na tarde desta sexta-feira (18), a agentes da delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Vitória da Conquista resgataram 25 aves silvestres mantidas em cativeiro, no Km 830 da BR 116.

Os policiais rodoviários abordaram um veículo Hyundai/HB20 com três ocupantes e solicitaram os documentos do motorista e dos passageiros. Após consulta detalhada nos sistemas da PRF, a equipe vistoriou o interior do automóvel. Durante revista nas bagagens, os policiais encontraram os pássaros em gaiolas que estavam dentro de uma mochila fechada.

Os passageiros do carro assumiram a responsabilidade pelos animais e confessaram que não possuíam autorização do órgão ambiental para criação ou transporte. Informaram que adquiriram as aves na cidade de Bariri, em São Paulo, para levá-los até a cidade baiana de Água Fria, para criação própria.

Os responsáveis pelo aprisionamento ilegal assinaram o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e responderão na Justiça Criminal por condutas praticadas contra o meio ambiente, previsto no art. 46 da Lei 9.605/98.

Entre os animais estavam aves das espécies canário-da-terra, coleirinha e trinca-ferro. Todos os pássaros foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama e, quando estiverem aptos, serão devolvidos a natureza.

Muitas vezes os animais precisam de maiores cuidados veterinários, pois são vítimas de maus tratos e apresentam lesões provenientes da captura ou estão bastante debilitados por conta da má alimentação no cativeiro. Além de tratar a saúde, os animais precisam reaprender algumas funções básicas como voar e buscar seu alimento na natureza.