PRF vai leiloar veículos sucatas na Bahia a partir de R$ 25

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) leiloará 453 veículos classificados como sucatas que foram retidos, abandonados, removidos ou recolhidos entre 2012 e 2018 e estão sob os cuidados do órgão em Eunápolis, Simões Filho e Jequié.

O leilão será realizado online, por meio do site www.batistaregisleiloes.com.br, e de forma presencial no Hotel Portal, em Eunápolis, ambos no dia 28 de agosto de 2019. O responsável pelo leilão é o leiloeiro Eder Batista Régis.

Dentre os veículos, estão motos, carros, caminhonetes e caminhões. As motos mais velhas três Honda CG 125 cilindradas, com ano de fabricação em 1981. Elas têm lance mínimo de R$ 150 e os motores não estão mais em condição de uso.

Mas há outras motos em pior estado, como uma da fabricante Dafra, de 2008, com lance mínimo de R$ 25. Com R$ 65 a mais, consegue-se arrematar uma moto Honda CG Fan, de 160 cilindradas, cujo lance mínimo é de R$ 90 e ano de fabricação 2016.

O veículo com maior lance mínimo para arrematar é um “cavalinho” da Scania, ano de fabricação 1974: ela estará no leilão por R$ 3.500. As visitas aos lotes que serão leiloados podem ser feitas das 8h às 12 e das 13h às 17h entre os dias 8 e 9 de agosto.

Os locais de endereço para a realização das visitas estão no Edital nº 02/2019, da Superintendência Regional da PRF na Bahia, que permite somente “avaliação visual dos lotes, sendo vedado seu manuseio, experimentação, retirada/substituição de peças, etc.”

Os lotes leiloados, segundo a PRF, “serão baixados no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores (Renava), não podendo ser registrados ou licenciados e sendo absolutamente proibida a sua circulação em vias públicas, destinando-se exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas.”

Imagens dos veículos também estão no site que realizará o leilão, e, de acordo com o edital da PRF, “a alegação de que o estado de conservação do veículo na retirada após a arrematação não é o mesmo das imagens meramente ilustrativas, não ensejará no cancelamento da arrematação”.

Poderão participar do leilão pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e que tenham cadastro junto ao Departamento Etadual de Trânsito (Detran).

Os interessados em participar do leilão on line deverão se cadastrar no portal virtual, observando as regras ali estabelecidas e aceitando as condições de vendas previstas para o certame.

O cadastro deve ser feito, com pelo menos, 72 horas de antecedência do encerramento do leilão, para análise dos dados do cadastro e confirmação da participação.

Os documentos exigidos para consolidar a arrematação são comprovação de CPF, CNPJ e documento de identidade, todos originais. Precisa ainda de comprovante de endereço, além de documentação da empresa, em dia.