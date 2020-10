Primeira-dama do Ceará está com covid-19; Camilo Santana testou negativo

A primeira-dama do Ceará, Onélia Leite Santana, testou positivo para Covd-19. A informação foi divulgada pelo governador Camilo Santana (PT) pelas redes sociais. De acordo com Camilo, a esposa está bem, com sintomas gripais leves.

"Onélia está em casa, isolada, seguindo as recomendações médicas, e logo estará recuperada", publicou. O governador também informou que fez o teste para Covid-19 mesmo sem apresentar sintomas - o resultado deu negativo.

Ontem, 5, o candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, José Sarto, também testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada à noite em nota da assessoria de imprensa do postulante, que suspendeu toda a agenda externa de campanha.

O Ceará registra 254.588 pessoas confirmadas para o novo coronavírus. Os dados são da plataforma IntegraSUS, da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), e foram atualizados às 18h07min dessa segunda-feira, 5.