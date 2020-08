Primeira-dama Michelle Bolsonaro diz que está recuperada da covid-19

A primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciou neste domingo (16) nas redes sociais que está recuperada da covid-19. Com a mensagem, ela publicou uma imagem que mostra resultado de um novo teste para detectar o novo coronavírus, que deu negativo.

"Exame negativo. Obrigado pelas orações e por todas as manifestações de carinho", escreveu a primeira-dama no texto. Ela confirmou que estava com a doença, através do Palácio do Planalto, no último dia 30.

Michelle testou positivo para o coronavírus dias após o presidente Jair Bolsonaro ter anunciado que estava recuperado da doença. Ela mora com o presidente e com as filhas Letícia e Laura, esta última do casamento com Bolsonaro, na residência oficial no Palácio do Planalto.

Em 7 de julho, Bolsonaro confirmou que estava com covid-19. Ele passou quase 3 semanas em isolamento, trabalhando da residência oficial, e retomou as atividades no último dia 27.

Além de Michelle e do presidente, outras três pessoas das famílias tiveram o novo coronavírus. O filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan, ainda está com a covid-19. A doença do rapaz foi confirmada pela mãe, ex-mulher do presidente, em uma rede social. Em abril, Renan ironizou a doença durante transmissão ao vivo em uma rede social e chegou a insinuar que havia pego a doença.

“Que pandemia, mano? Isso aí é história da mídia para trancar vocês em casa, para achar que o mundo tá acabando. É só uma gripezinha, irmão. Peguei, passou. Prefiro morrer tossindo do que morrer transando… Quer dizer, prefiro morrer transando que tossindo”, disse Renan. O filho do presidente foi banido da rede social Twitch por conta da repercussão do vídeo e da sua atitude de minimizar a pandemia.

A esposa de Eduardo Bolsonaro, Heloisa, também teve a doença. E na última semana a avó da primeira-dama, Maria Aparecida Firmo Ferreira, faleceu no DF aos 81 anos depois de contrair o novo coronavírus.