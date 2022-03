Primeira edição do Festival Afrobapho acontece em Março

Atividades e manifestações artísticas/culturais online e com narrativas de sensibilização sobre pautas raciais, de gênero, sexualidade e outras questões sociais. Essa é a proposta do Afrobapho, que fará seu primeiro festival no final deste mês, entre 25 e 27 de março, com programação ainda virtual - a exibição acontecerá nas plataformas digitais do coletivo.

A programação conta com artistas como Dicerqueira, Nininha Problemática, Cronista do Morro e Yan Cloud. O restante da programação ainda será disponibilizado nos canais oficiais do Coletivo Afrobapho.

Em pouco mais de 6 anos de trajetória, o coletivo é conhecido por suas produções artísticas e culturais, que mobilizam o cenário nacional com perspectivas de diversidade e inclusão.

Idealizador do coletivo, Alan Costa afirma que o Festival Afrobapho trará a temática 'Nova Bahia', buscando novos caminhos e significados para a arte e cultura baiana, através do talento da juventude negra e dissidente de gênero e sexualidade do estado.

"Esse é mais um projeto de grande porte que estamos produzindo. Surgimos em 2015, buscando visibilidade e espaço para artistas negros LGBTQIA+ na cena cultural local e hoje estamos potencializando outros talentos através de nossas ações. É muito gratificante", conta.

Através de rodas de diálogo, workshops de dança e performance, intervenções de artes integradas e apresentações musicais, o Festival Afrobapho tem o objetivo de potencializar as narrativas de arte e cultura desenvolvidas por pessoas negras e LGBTQIA+ no território baiano. A frente de produção, equipe de apoio e artistas convidados é totalmente formada por pessoas negras, LGBTQIA+.