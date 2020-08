Primeira vacina pra covid-19 do mundo será registrada pela Rússia quarta feira

A primeira vacina anti-covid-19 do mundo deve será registrada na próxima quarta-feira (12) pela Rússia. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (7) pelo vice-ministro da Saúde russo, Oleg Gridnev.

Caso isso seja concretizado, o país será o primeiro do mundo a ter uma vacina contra o novo coronavírus.

"No momento, o último e terceiro estágio está em andamento. Os ensaios são extremamente importantes. Temos que entender que a vacina deve ser segura. Profissionais de saúde e idosos serão os primeiros a serem vacinados", disse afirmou Gridnev, segundo divulgado pelo Sputnik.

Segundo o ministro, a eficácia da vacina será julgada quando a população tiver desenvolvido imunidade. A imunização está sendo desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Epidemiologia e Microbiologia, em Moscou, em conjunto com o Ministério da Defesa da Rússia.

Ela utiliza o mesmo prinícipo da vacina de Oxford, que passa por testes no Brasil. É composta por adenovírus, vírus que causa o resfriado comum, enfraquecido, e fragmentos do novo coronavírus, para estimular o corpo a produzir anticorpos. É uma tecnologia que nunca foi usada.

Segundo o Sputnik, os testes estão sendo feitos no Hospital Clínico Militar de Burdenko e na Universidade Médica Estatal Sechenov, em Moscou. Começaram em 18 de junho e incluíram 38 voluntários. Todos os participantes desenvolveram imunidade, segundo o Sputinik.

A vacina pode chegar ao Brasil pois os russos entraram em contato com o governo do Paraná e com o Instituto Butantan para a venda a tecnologia, e ambos não descartaram a possibilidade de compra.

A velocidade do desenvolvimento e a falta de transparência levaram à desconfiança em relação ao imunizante. O Reino Unido, os EUA e o Canadá acusaram a Rússia de ter usador hackers para tentar roubar pesquisas sobre a vacina contra a covid-19.