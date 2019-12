Primeiro CAPS 3 de Salvador atenderá 30 mil pessoas por mês no Jardim Armação

Ainda quando criança, Samuel Leandro Neri, 21 anos, foi diagnosticado com autismo. Anos depois, o diagnóstico mudou para esquizofrenia. Há um ano, o jovem tem um acompanhamento diário dos profissionais de saúde do Centro de Atenção Psicossocial (Caps). Agora, ele deve ser um dos pacientes do primeiro Caps do tipo três de Salvador, que foi inaugurado nesta terça-feira (17), no bairro de Jardim Armação.

Até fevereiro do próximo ano, a unidade deve funcionar das 7h às 19h. A expectativa é de que, após este período, o atendimento seja em regime de 24 horas. A unidade vai substituir o Caps da Boca do Rio, que era de tipo 2.

“Era difícil porque os Caps só funcionam das 8h às 17h e as pessoas entram em crise e não tinham acolhimento durante a noite”, disse o diretor da Associação Metamorfose Ambulante de Usuários e Familiares do Serviço de Saúde Mental (Amea), Fabrício Carvalho.

A unidade é especializada no tratamento e reinserção social de pessoas com transtornos graves e persistentes. “É um problema que precisa de um atendimento especial e uma equipe capacitada para dar um suporte para as pessoas. Muitos dos pacientes dependem do sistema único de saúde e pela falta do serviço se tornam um problema para as famílias. As famílias precisam do suporte e do apoio dos profissionais qualificados, como o que vai ser dado pelo caps 3”, afirmou o prefeito ACM Neto.

A obra foi executada pelo Governo do Estado, por meio do Programa de Fortalecimento do SUS, e a unidade será gerida pela Prefeitura. O CAPS é fruto de um investimento de mais de R$ 2,2 milhões e deve realizar 30 mil atendimentos por mês. No primeiro semestre de 2019, foram realizados 70 mil atendimentos mensais nos 18 centros da capital.

O governador Rui Costa afirmou que a inauguração vai fortalecer a atenção básica de saúde no município. “ O Centro de Atenção Psicossocial faz o acompanhamento sistemático das pessoas que têm algum distúrbio de origem mental. Em casos de crise aguda, o paciente poderá permanecer na unidade por alguns dias para observação e tratamento”, explicou o gestor.

O prefeito ACM Neto concorda que é necessário expandir o atendimento psicossocial em salvador. Ainda de acordo com o gestor, a expansão da rede de atendimento psicossocial vai acontecer gradativamente.

Constituído por uma equipe multiprofissional, o Caps possui uma ótica interdisciplinar e realiza, prioritariamente, atendimento a pessoas de todas as idades com transtornos graves e persistentes. O atendimento também inclui pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial, sendo substitutivo ao modelo asilar.

