Primeiro centro logístico da Bahia entrega seu 2º módulo em agosto

Na atualidade, a eficiência logística é uma das principais preocupações de toda grande corporação. E as empresas ganharão um importante reforço a partir da próxima terça-feira (31), com a inauguração do segundo módulo do MJA Log, primeiro centro logístico do estado. O novo empreendimento, conhecido como condomínio logístico, oferecerá o aluguel de espaços entre 2.300 m² e 38.000 m² . De acordo com a operadora, o centro chega com a proposta de revolucionar a prestação de soluções em logística às estruturas empresariais.

"O MJA Log é um centro logístico único na Bahia, last mile, AAA, com metrô na porta e antes do pedágio e construído com alto padrão de qualidade e cumpre também um papel de qualificação de todo o entorno gerando emprego e valorizando a região", afirma Antonio Andrade, presidente do Grupo AAJ. " O MJA Log está interligado ao complexo de integração de transporte com o VLT, BRT, metrô, terminal urbano e nova rodoviária."

Antonio Andrade, presidente do Grupo AAJ (Foto: divulgação)

Segundo o executivo, o novo módulo aumentará ainda mais a eficiência das operações, permitindo uma resposta de alto nível aos seus clientes.

Construído pela Andrade Mendonça e comercializado pela Colliers, o MJA Log está localizado a seis km do centro de Salvador, às margens do principal eixo de acesso à cidade, a BR-324, o centro logístico é composto por um complexo com áreas de locação que variam entre 2.300 m² e 90.000 m². Ao todo, são 28 galpões feitos sob medida, múltiplos e modulares, conforme a necessidade da empresa contratante. Um empreendimento planejado para garantir maior eficiência, agilidade operacional e segurança, sempre com o menor investimento.

"Temos hoje uma forte demanda para locação de espaços em centros logísticos e isso decorre de forte incremento do comércio online e das necessidades de distribuição e logística”, explica Antonio Andrade.

Serviços integrados

Entre as principais características do novo módulo estão o pé-direito livre de até 15 metros, docas niveladoras e portas articuladas, mezanino com capacidade de 450 kgf/m² em toda a extensão frontal dos galpões, piso nivelado com resistência de até 7 tf/m², iluminação zenital e proteção térmica, marquise com 5 metros de largura para proteção da carga e descarga; e apoio administrativo do galpão com WCs, recepção e salas para gerador e multiuso.

O centro logístico também conta com uma infraestrutura completa de serviços e equipamentos nas áreas comuns do condomínio logístico, compartilhado com os funcionários das empresas, garantindo portaria com controle de acesso, proteção perimetral, detecção de incêndio, segurança 24h, sistema CFTV, vigilância autorizada nas áreas comuns, central de monitoramento e guarita blindada, além da disponibilização de equipamentos como Gerador para áreas comuns, área de descanso e WCs para motoristas, estacionamento para funcionários e visitantes, e estacionamento para carretas.

O presidente do Grupo AAJ destaca que os investimentos em aprimoramento são comprovados pelo respaldo que os clientes do MJA Log possuem junto ao mercado na atualidade.