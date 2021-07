Primeiro domingo de praias liberadas movimenta areias de Salvador 

Em meio ao chuvoso mês de julho, São Pedro deu uma trégua e colaborou com os baianos, com um dia de sol, neste domingo (25). Ele também foi o primeiro, desde março de 2020, que as praias ficaram liberadas em Salvador.

Desde o início da pandemia, era proibido, por decreto municipal, frequentar as praias aos domingos. Aos poucos, com o avanço da retomada na capital baiana e a melhora dos índices do novo coronavírus, as flexibilizações permitiram que os baianos curtissem a areia no primeiro dia da semana.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), as praias que tiveram mais movimentação foram as da Barra, Amaralina, Boa Viagem e Piatã, mas nada de alarmante. “Observamos em algumas praias movimentações aproximadas e foram realizadas orientações sobre a importância do uso da máscara", comentou o órgão, por meio de nota.

Baianos aproveitam dia de sol para tomar banho de mar (Arrison Marinho/CORREIO) Calçadão da Barra também ficou cheio de visitantes e turistas (Arrison Marinho/CORREIO) Praia do Barravento neste domingo (25) (Arrison Marinho/CORREIO) Soteropolitanos enchem calçadão da Barra (Arrison Marinho/CORREIO)

A estudante Ethiene Peixoto, 23, aproveitou para ir com a mãe e a prima, que está turistando a cidade, para botar a vitamina D em dia, na praia de Itapuã. “A última vez que fui para a praia foi no início do ano, e foi em um dia de semana, porque ainda não estava liberado final de semana”, conta.

O movimento estava fraco, se comparado ao período pré-pandêmico, mas, cheio para um dia de pandemia. “A movimentação não estava tão grande como de costume, foi tranquilo. Não tinha tanta gente de máscara, mas as famílias ficavam distantes uma das outras”, relata Ethiene.

Pela tarde, ela diz que o vento gelado não inibiu de cair no mar, que estava com temperatura razoável. A rotina da estudante, desde que o vírus começou a circular na cidade, é basicamente em casa. Ela é a única que ainda da família não recebeu a vacina contra a covid-19. “Não aguento mais esperar”, desabafa.

Pela última determinação da prefeitura, todas as praias estão liberadas qualquer dia da semana, sem restrição de horário, a exceção do Porto da Barra, que só está permitida de terça-feira a domingo. Veja outras atividades permitidas com a fase verde:

Hotéis, pousadas e demais hospedagens

Liberadas todos os dias com horário livre

Praias

Liberadas todos os dias com horário livre, exceto o Porto da Barra, que fecha às segundas

Espaços e centros de Convenções

Liberados todos os dias com horário livre para eventos científicos até 100 pessoas

Restaurantes e bares

Liberados todos os dias, de 11h às 0h30

Parques públicos, campos e quadras

Liberados de segunda a sábado com horário livre

Centros culturais, museus e galerias de arte

Liberados todos os dias, das 10h às 20h

Templos religiosos e igrejas

Liberados todos os dias com horário livre

Shoppings e centros comerciais

Liberados todos os dias, das 10h às 22h

Comércio de rua

Liberado todos os dias, das 9h às 19h

Espaços de eventos infantis e circos

Liberados todos os dias, das 10h às 23h

Cinemas

Todos os dias, das 10h às 23h