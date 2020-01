Primeiro evento lançado para o Centro de Convenções deve movimentar R$ 15 milhões

Apenas um dia após a cerimônia de entrega do novo Centro de Convenções de Salvador, o primeiro evento já foi lançado. Trata-se da da 62ª edição do congresso Conotel e da feira Equipotel Regional, que serão realizados, paralelamente, de 13 a 15 de maio.

Tanto a feira quanto o congresso são considerados os maiores do Brasil no segmento. A expectativa da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis (ABIH), instituição que organiza o evento, é de que cinco mil pessoas venham para Salvador durante os três dias e injetem mais de R$ 15 milhões na economia soteropolitana.

A programação do Conotel ainda não foi divulgada, mas a expectativa é de que os maiores palestrantes do setor no Brasil estejam presentes. Já a Equipotel tem como um dos principais focos os micro e pequenos empresários do setor na Bahia que não têm condições de ir até São Paulo para estarem por dentro das principais novidades do setor de hotelaria.

Para marcar o anúncio do congresso, foi realizado na tarde desta sexta-feira (24) um evento em um hotel de Itapuã. Nele estiveram presentes o secretário municipal de cultura e turismo Claudio Tinoco, o presidente da ABIH - Bahia Luciano Lopes e o presidente nacional do mesmo órgão, Manoel Linhares, que afirmou que Salvador será um dos grandes chamarizes para o público que vier ao congresso.

"Ano passado ele ocorreu em Goiânia e reuniu cerca de 3200 pessoas. Já para Salvador esperamos que venham 5 mil pois a localização e o povo baiano fará toda a diferença. Tenho certeza que quem vier chegará um dia antes e só irá embora 2 a 3 dias após", projetou.

Manoel também defendeu a importância do turismo de negócios. Ele afirmou que o turista deste tipo gasta de 3 a 4 vezes mais que alguém que visita uma cidade apenas a lazer. Ele também elogiou a Prefeitura de Salvador pelo investimento neste segmento.

"Um turista de negócio é alguém com um poder aquisitivo maior e, geralmente, também traz a família para esses eventos. E Salvador, nos últimos anos, perdeu essa fonte de renda, mas agora está recuperando com ACM Neto, que tem uma grande e excelente visão para esse segmento", afirmou.

Da esquerda para a direita, respectivamente, Luciano Lopes, Manoel Linhares e Claudio Tinoco (Foto: Divulgação)

Já Claudio Tinoco ressaltou que o novo Centro de Convenções deve receber cerca de 100 eventos por ano, injetando R$ 500 milhões anualmente. Já são 20 eventos confirmados no novo espaço, sendo o primeiro já em março que será feito pela Polishop, devendo reunir, durante dois dias, quatro mil pessoas.

"A prefeitura, na figura da secretaria municipal de Cultura e Turismo, vem trabalhando, em paralelo a construção do centro, para captar esses eventos. Por exemplo, já tínhamos nos candidatado para receber o Conotel e da feira Equipotel Regional, já no ano passado", lembra.

Já Luciano Lopes ressaltou que reunir o setor hoteleiro nacional em Salvador pode servir como uma grande vitrine para o novo Centro de Convenções."Esse evento vai mostrar esse novo espaço ao país. Será um grande cartão de visitas. Esse Centro irá trazer para a cidade o turismo de negócios e fará a cidade figurar entre as principais do Brasil neste ramo", projeta.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro