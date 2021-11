Primeiro festival de cinema da Região Sisaleira tem programação online e gratuita

Se ver filme já é bom, imagina se sentir representado pelos personagens e histórias que aparecem na tela?! Essa é a proposta do TO'KAYA Festival de Cinema, o primeiro evento de exibição de filmes da região do sisal, no semiárido baiano. Toda a programação é gratuita e poderá ser acessada no site oficial do evento, que será lançado no dia 19 de novembro. Além das mostras de filmes, haverá oficinas, debates e apresentações musicais.



Adotando o lema #MaisMostrasMenosOscar, o TO'KAYA foi pensado para acontecer nas ruas de Conceição do Coité, buscando aproximar a população sisaleira da experiência cinematográfica. No entanto, por conta da pandemia de Covid-19, precisou ser reformulado e adaptado a um formato online.



O evento é produzido por um coletivo de cineastas e realizadores culturais que vivem ou possuem contato com a região sisaleira. Co-realizadora e proponente do projeto, Íris Brito Lopes fala sobre o surgimento do TO'KAYA: “O festival nasce de uma inquietação coletiva com a produção e a distribuição de cinema aqui no território. A gente começou a se perguntar: qual é a imagem que o povo que vive aqui quer ter de si mesmo? Por quê não criar e exibir essas imagens?”



Mais que realizar um evento, o objetivo é estimular a produção cinematográfica e audiovisual nesta região de uma forma contínua. Isso se apresenta desde a forma como o festival está sendo construído - ouvindo realizadores do território - , até as conquistas promovidas, como a formação da Rede Audiovisual do Sisal, que realiza encontros virtuais para debater o audiovisual na região.



Acompanhe o TO’KAYA Festival de Cinema pelo Instagram e Facebook. Para mais informações, entrar em contato pelo endereço mostrasisal@gmail.com. O site do evento será disponibilizado na live de abertura, no canal do YouTube.



O projeto é viabilizado por meio do Edital Setorial de Audiovisual - 2019, com apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia e Secretaria de Cultura da Bahia.



TO’KAYA Festival de Cinema

Data: 19 de novembro a 19 de dezembro de 2021

Onde: site oficial do evento (lançamento no dia 19 de novembro)

Gratuito