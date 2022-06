Primeiro Festival Gastronômico de Jacobina acontece entre julho e agosto

Com a proposta de valorizar a gastronomia regional e os insumos produzidos localmente, a cidade de Jacobina promove, entre os dias 29 de julho e 14 de agosto, a primeira edição do Festival Delícias de Jacobina.

Com o tema “Um Prato Cheio de Emoções para Contar”, o evento reunirá restaurantes, padarias, bares, pizzarias, docerias e similares do município, que poderão participar nas categorias Prato Principal, Lanches, Comida de Boteco, Sobremesa e Drinks.



As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de junho, através do link https://linktr.ee/deliciasdejacobina.

O evento contará ainda com atividades extras relacionadas à gastronomia, em pontos estratégicos da cidade.





