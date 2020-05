Primeiro gripário de Salvador é inaugurado na UPA dos Barris

O primeiro gripário de Salvador foi inaugurado na manhã desta sexta-feira (22). Ele foi construído no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris e vai atender pessoas com sintomas leves da covid-19 e pacientes com H1N1. No total, são 24 leitos. Outras cinco estruturas similares serão implantadas na cidade nas próximas semanas.

Durante a inauguração o prefeito ACM Neto disse que o gripário vai funcionar, inicialmente, por seis meses. O investimento foi de R$ 6,2 milhões, e a estrutura será gerida pela Fundação José Silveira que já administra a UPA dos Barris e o 5º Centro de Saúde Clementino Fraga. Outras quatro estruturas serão montadas nas UPAs de Valéria, Pirajá/ Santo Inácio, Paripe, Pau Miúdo, e na Ilha de Bom Jesus dos Passos.

“Com essas seis unidades nós vamos ofertar 89 novos leitos. Sendo que 15 deles são salas vermelhas, ou seja, têm respiradores e ventiladores para segurar a estabilização do paciente, a primeira assistência em casos graves, e aguardar para que esse paciente, depois, possa ser regulado e transferido para outra unidade hospitalar”, afirmou Neto.

O gripário construído no estacionamento oferece 20 leitos de enfermagem e quatro de sala vermelha, destinado para casos mais graves e similares as Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Essa é a mesma quantidade oferecida dentro da UPA dos Barris. A nova estrutura vai funcionar 24horas e durante os sete dias da semana. Os primeiros pacientes estão previstos para chegar ainda nesta sexta-feira, a partir das 19h, e 112 profissionais de saúde vão trabalhar no local.

O secretário municipal de Saúde, Léo Prates, disse que o novo espaço vai concentrar os casos de gripe e ajudar a liberar leitos da UPA para outros tipos de pacientes. Ele contou que a unidade dos Barris foi escolhida para ser a primeira a abrigar um gripário porque o volume de atendimento é maior do que nas outras oito UPAs do município. Prates, mais uma vez, pediu a colaboração da população .

“Tanto a prefeitura como o governo do estado abriram leitos novos e isso deu uma folgada no sistema. Temos uma ocupação hoje de 77% dos leitos de UTI e 68% dos leitos clínicos, mas isso é fruto de uma expansão do número de leitos e não da diminuição do número de pacientes. Estamos chegando ao auge da ampliação dos leitos e precisamos que as pessoas fiquem em casa porque tem crescido muito a demanda por leitos clínicos e de UTI em Salvador”, afirmou.

Atualmente, as nove UPAs da capital oferecem 308 leitos. A prefeitura informou que vai inaugurar mais uma unidade nas próximas semanas. Ela será construída no Largo de Roma, na Cidade Baixa. O município estima que Salvador comece a ficar sem leitos para pacientes com o novo coronavírus a partir de quarta-feira (27), e o prefeito disse que na próxima semana vai anunciar mais medidas restritivas na cidade.