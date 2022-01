Primeiro lote de vacinas da Pfizer para crianças chega a Salvador

O primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer, destinado para a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos, chegou no aeroporto de Salvador por volta das 15h desta sexta-feira (14). A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) e aguarda informações sobre o número de doses que desembarcou na cidade.

De acordo com a Sesab, a população estimada para receber o imunizante na capital baiana é de 355.637.

As vacinas chegaram com atraso á capital baiana. A expectativa inicial era que as vacinas iriam chegar na madrugada, às 1h40. Houve um primeiro adiamento e os imunizantes passaram a ter previsão de chegada às 8h, o que também não aconteceu. A terceira previsão enfim se cumpriu, e as vacinam foram entregues por volta das 15h.